Українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує Америкою, отримала після концерту безліч компліментів завдяки новому вбранню. У червоній сукні артистка виконала одну з улюблених композицій і наголосила на емоційній складовій.

Яскрава сукня вдало гармоніювала з макіяжем артистки з акцентом на губи та її акуратним укладанням. Артистка виконала композицію "Свої гріхи", чим звернула на себе увагу.

«Ця пісня супер ❤; яка вона прекрасна 👏👏; Чесно, я ніколи не була вошей шанувальницею, але за творчістю стежила, щоб бути з дітьми в темі, кажуть людина пізнається в біді, от і ви Тіночка стали для мене взірцем відваги, сили, ви неймовірна, ви гордість України! ❤» - відповідають у мережі.

Раніше Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України у США Оксаною Макаровою.

Зустріч відбулася у Посольстві України у Вашингтоні. Артистка обговорила з Послом деякі теми щодо культурної дипломатії, підтримку музичних проектів, націлених на популяризацію української культури та її цінностей у світі.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.