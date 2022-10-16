Украинская певица Тина Кароль, которая активно путешествует по Америке, получила после концерта множество комплиментов благодаря новому наряду. В красном платье артистка исполнила одну из любимых композиций и сделала акцент на эмоциональной составляющей.
Алое платье удачно гармонировало с макияжем артистки с акцентом на губы и ее аккуратной укладкой. Артистка исполнила композицию "Свои грехи", чем обратила на себя внимание.
«Эта песня супер ❤; какая она прекрасная👏👏; Честно, я никогда не была вшей поклонницей, но за творчеством следила, чтобы быть с детьми в теме, говорят человек познается в беде, вот и вы Тиночка стали для меня образцом отваги, силы, вы невероятная, вы гордость Украины! ❤» - отвечают в сети.
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Ранее Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Оксаной Макаровой.
Встреча прошла в Посольстве Украины в Вашингтоне. Артистка обсудила с Послом некоторые темы, касающиеся культурной дипломатии, поддержку музыкальных проектов, нацеленных на популяризацию украинской культуры и ее ценностей в мире.
Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.
Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.