Украинская певица Тина Кароль, которая активно путешествует по Америке, получила после концерта множество комплиментов благодаря новому наряду. В красном платье артистка исполнила одну из любимых композиций и сделала акцент на эмоциональной составляющей.

Алое платье удачно гармонировало с макияжем артистки с акцентом на губы и ее аккуратной укладкой. Артистка исполнила композицию "Свои грехи", чем обратила на себя внимание.

«Эта песня супер ❤; какая она прекрасная👏👏; Честно, я никогда не была вшей поклонницей, но за творчеством следила, чтобы быть с детьми в теме, говорят человек познается в беде, вот и вы Тиночка стали для меня образцом отваги, силы, вы невероятная, вы гордость Украины! ❤» - отвечают в сети.

Ранее Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США Оксаной Макаровой.

Встреча прошла в Посольстве Украины в Вашингтоне. Артистка обсудила с Послом некоторые темы, касающиеся культурной дипломатии, поддержку музыкальных проектов, нацеленных на популяризацию украинской культуры и ее ценностей в мире.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.