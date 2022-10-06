Украинская певица Тина Кароль встретилась с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" и высказалась об этом в Телеграм, также артистка не могла сдержать эмоций, добавив личные замечания. В социальных сетях сразу обсудили увиденное.
«Раньше искали героев в блокбастерах, и сегодня они здесь, перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные полка "Азов" – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства» - высказалась в интервью Кароль.
У себя в Телеграмм на также добавила: «Я ревела всю нашу встречу с ними! Пусть сдохнут наши враги, как роса на солнце. Ибо цвет нации должен рождать новый цвет, а не гибнуть. Свободные, непокорные! Все будет Украина».
Ранее украинская певица Тина Кароль в рамках благотворительного тура в США выступила в Лос-Анджелесе, в Сети уже появились кадры.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Не вступил в силу 1 октября: журналист пояснил настоящую цель ленд-лиза от США
"Ну а что делать?": Наташа Королева не против отпустить своего мужа Тарзана на войну против Украины
"Едва сдерживаю слезы": самая богатая певица Украины поразила новым видео
Как выяснилось, специально для этого выступления Тина Кароль пригласила балет Грега Чапкиса – сына прославленного украинского хореографа Григория Чапкиса.
Известно, что на концерт пришло много украинцев, вынужденно покинувших родные города из-за войны.
Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.
Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей .