Украинская певица Тина Кароль призналась, как едва сдержала эмоции на встрече с нашими воинами.

Украинская певица Тина Кароль встретилась с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" и высказалась об этом в Телеграм, также артистка не могла сдержать эмоций, добавив личные замечания. В социальных сетях сразу обсудили увиденное.

«Раньше искали героев в блокбастерах, и сегодня они здесь, перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные полка "Азов" – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства» - высказалась в интервью Кароль.

У себя в Телеграмм на также добавила: «Я ревела всю нашу встречу с ними! Пусть сдохнут наши враги, как роса на солнце. Ибо цвет нации должен рождать новый цвет, а не гибнуть. Свободные, непокорные! Все будет Украина».

Ранее украинская певица Тина Кароль в рамках благотворительного тура в США выступила в Лос-Анджелесе, в Сети уже появились кадры.

Как выяснилось, специально для этого выступления Тина Кароль пригласила балет Грега Чапкиса – сына прославленного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Известно, что на концерт пришло много украинцев, вынужденно покинувших родные города из-за войны.

Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.

Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей .