Как сообщает Politeka.net, так называемая российская опозиционерка Ксения Собчак в очередной раз опозорилась, упомянув живущих в Украине "бандеровцев" и "нацистов", которыми она назвала героев полка "Азов".
Украинская певица Тина Кароль не смогла сдержаться после очередного пропагндисткого наратива журналистки и хлестко ей ответила на своей странице в Instagram-stories.
В своем комментарии Ксения Собчак заявила, будто бы очевидно, что "бандеровцы" делали ужасные вещи, а полк "Азов" состоит из "нацистов".
Не изменяя своему "оппозиционному" образу, псевдожурналистка добавила, что россиянам нужно волноваться не из-за украинцев, а из-за проблем в своей стране, однако от хейта это ее не спасло.
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"Бандеровцы творили страшные вещи – это правда. И батальон "Азов" – типичные нацисты. Кто же спорит? И что из этого? У них своя жизнь, это их устои. У нас своя страна и нам есть с чем в ней разбираться", – выдала Ксения Собчак.
Певица Тина Кароль не смогла сдержать эмоций и крепкого словца.
"Иди на ***", – лаконично, хоть и нецензурно, высказалась Тина Кароль.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.