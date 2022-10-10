Певица Тина Кароль не смогла сдержать эмоций и крепкого словца, когда прочитала текст так назіваемой опозиуионерки Ксении Собчак.

Как сообщает Politeka.net, так называемая российская опозиционерка Ксения Собчак в очередной раз опозорилась, упомянув живущих в Украине "бандеровцев" и "нацистов", которыми она назвала героев полка "Азов".

Украинская певица Тина Кароль не смогла сдержаться после очередного пропагндисткого наратива журналистки и хлестко ей ответила на своей странице в Instagram-stories.

В своем комментарии Ксения Собчак заявила, будто бы очевидно, что "бандеровцы" делали ужасные вещи, а полк "Азов" состоит из "нацистов".

Не изменяя своему "оппозиционному" образу, псевдожурналистка добавила, что россиянам нужно волноваться не из-за украинцев, а из-за проблем в своей стране, однако от хейта это ее не спасло.

"Бандеровцы творили страшные вещи – это правда. И батальон "Азов" – типичные нацисты. Кто же спорит? И что из этого? У них своя жизнь, это их устои. У нас своя страна и нам есть с чем в ней разбираться", – выдала Ксения Собчак.

Певица Тина Кароль не смогла сдержать эмоций и крепкого словца.

"Иди на ***", – лаконично, хоть и нецензурно, высказалась Тина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.



