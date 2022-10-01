Популярная певица Тина Кароль высказалась, интересуется ли она всем, что связано с ее страной вдали от дома.

Украинская певица Тина Кароль путешествует по странам более полугода и поддерживает пострадавших украинцев. Артистка старается показать, как важно ей быть патриоткой своей страны и заботиться о тех, кто потерял свои дома из-за действий оккупантов.

Недавно в интервью артистка рассказала много о планах на будущее, поделилась замечаниями и немного "открыла душу" во время специального визита в Нью-Йорк.

«Для меня важно все, что происходит со словом «Украина». Все, что сегодня под нашим флагом, это важно.

И каждую инициативу я готова поддержать и быть инициатором вопросов культурной дипломатии, которые касаются именно Украины, потому что это мой зов сердца, моя миссия и потому что у меня такой паспорт» - высказалась Кароль в интервью.

В сети поддержали: «Как Она круто сказала! До глубины🫶🏻🇺🇦; Сильная, мудрая патриотка Украины.❤».

По словам артистки, ее мечты распределены во времени и жить без структурности ей очень сложно. Артистка отметила, что пока что ей удается находить силы продолжать работать и она хочет не потерять эту способность.



"Настоящая мечта, очень особенная – не потерять свои силы в борьбе. Вот кажется: ну что здесь такого? Это что – мечта – чтобы не пришло отчаяние, чтобы хватило денег, правильных мыслей, духа суметь и бороться", – рассказалаТина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.