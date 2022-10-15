Як пише Politeka.net , бізнесмен із Харкова та головний герой романтичного шоу «Холостяк-11» Михайло Заливако розлучився з Ганною Богдан і після цього припинив розповідати про особисте життя. Сама Ганна висловилася лише раз і припинила обговорювати несподівану звістку.

Після змін у житті Ганна змінила зачіску та вирішила продовжити розвиватися у професійному плані. Після відпочинку та курсів закордоном Ганна також вирушила на спеціальний відпочинок із подругами, щоб "відновитися та набратися сил".

«Будь-який похід у гори – це щось особливе. Там панує зовсім інший порядок, інший настрій. Думки інші. Для тих, хто питав…» – каже Ганна Богдан під кадрами.

Також вона стала частіше показувати, чим займається поза Інстаграм і як приводить себе до ладу.

«Сидіти та слухати природу. Шум водоспаду, спів птахів, сонячні промінчики. У горах погода міняється дуже швидко» - зауважила Ганна разом із подружками на відпочинку.

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