Анна Богдан, которая начала активно вести Инстаграм, показала интересные фото из отдыха.

Как пишет Politeka.net, бизнемен из Харькова и главный герой романтического шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако расстался с Анной Богдан и после этого прекратил рассказывать о личной жизни. Сама Анна же высказалась лишь раз и прекратила обсуждать неожиданное известие.

После перемен в жизни Анна сменила прическу и решила продолжить развиваться в профессиональном плане. После отдыха и курсов заграницей Анна также отправилась на специальный отдых с подругами, чтобы "восстановиться и набраться сил".

«Любой поход в горы – это что-то особенное. Там властвует совсем другой порядок, другое настроение. Мысли другие. Для тех, кто спрашивал…» - говорит Анна Богдан под кадрами.

Также она стала чаще показывать, чем занимается вне Инстаграм и как приводит себя в порядок.

«Сидеть и слушать природу. Шум водопада, пение птиц, солнечные лучики. В горах погода меняется очень быстро» - подметила Анна вместе с подружками на отдыхе.

Напомним, "Холостяк" Заливако после расставания с Богдан пошел на свидание, фото

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако насмешил украинцев неловким видео прямо из самолета

Также Politeka сообщала, что экс-избранница "Холостяка" Заливако Богдан поразила видом на уличной съемке в Киеве