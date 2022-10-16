Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", почала показувати інтригуючі зйомки. Даша розлучилася з головним героєм проекту одразу після завершення "Холостяка", проте її популярність продовжує зростати в Інстаграм.
Даша розповідає в Інстаграм про своє життя, про роботу та розвиток. Також Ульянова людина влаштовуватиме марафони з розвитку гнучкості, а раніше навіть зібрала кошти на допомогу ЗСУ разом з українцями.
Цього разу дівчина наголосила на досить елегантному та цікавому образі. Чорний плащ, чорні ботфорти, чорне вбрання та червона сумочка ідеально поєднувалися один з одним:
«Шпигунфільм; Стиль 😍🔥; Дуже гарна! ♠; Даша круто; Чи не набридло ще на камеру кривлянням займатися? Зараз саме той час, щоб цим займатися; Це вау; Ноги від вух; Гарна Даша ✌️; Та йди заміж. Така красуня не беруть; Розкішна❤️; Просто красуня🔥; Пантера🔥» - пишуть у мережі.
Раніше дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала посеред міста.
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Як видно, на нових фотографіях Дашу знято під час прогулянки у Києві.
У підпису до публікації Ульянова написала: "Тобі зовсім не обов'язково йти тим же шляхом, яким йдуть інші".
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