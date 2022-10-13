Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз молодой артист удивил поклонников новым снимком и своим откровением.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Костя запечатлен в дерзком образе – на нем широкий черный свитер, стильные очки, кожаная перчатка на руке, а в зубах он держит зажженную сигарету. Он снят в профиль, так видно его татуировки на шее и виске, а взгляд устремлен в сторону.

В подписи к публикации Melovin написал: "Даже когда кажется, что весь мир против тебя – выдохнись и сфокусируйся на тех, от кого поступает поддержка! Их гораздо больше, просто интеллектуально-бедные гораздо ярче демонстрируют свое желание сделать тебя как можно скорее им "по зубам". Будь тем, кто сломает им зубы. А сам оставайся как наша ненька, Несокрушимой! Оставайся собой! Оставайся сильным и верным себе! П.С. Сфокусировался и смотрю не в черно-белое будущее! Слава Украине и ее Вооруженным Силам!".

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