Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавные фото из серии "ожидание/реальность" о своем утре невесты. Как оказалось, утро невесты у Ани было не совсем таким, как она показывала в день свадьбы.

Так, на одном из снимков певица показала "ожидание" – это фото, на котором она нарядная, с укладкой и макияжем. Певица сидит на кровати и мило улыбается фотографу. А вот на второй фотографии Тринчер показала, как на самом деле выглядела в это утро. Здесь она с отекшим лицом, потекшим макияжем и странным выражением. По словам артистки, накануне она немного выпила, и вот результат на фото.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Утро невесты: ожидание/реальность. Мне кажется, только я такое могла запостить. Ну извините, я никогда не стремилась к идеальной картинке – поэтому с вас лайк! Аничка Тринчер + немного алкоголя = вот такое хорошее эстетическое утро на фотке номер 2".

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