Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила трогательное фото с дочкой, которая помогает ей не отчаиваться.

Похоже, Лилия, как и многие украинцы в последние дни, была встревожена массированными ракетными атаками по украинских городах. Так, что теперь решила показать, как время с детьми возвращает ей эмоциональный баланс.

На фотографии Ребрик запечатлела себя с младшей доченькой, они лежат и нежатся вместе, а между ними видно маленькую игрушку. Телеведущая выглядит уставшей, но мило улыбается, как и ее малышка.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Вот такие нежные минуты возвращают меня к жизни, не позволяют отчаяться и расслабиться. Держим строй, обнимаем самых родных и приближаем победу! Что вас возвращает к жизни? Напишите о своих "опорах".

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