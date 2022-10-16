Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", стала чаще показывать интригующие съемки. Даша рассталась с главным героем проекта сразу после завршения "Холостяка", однако ее популярность продолжает расти в Инстаграм.

Даша рассказывает в Инстаграм о своей жизни, о работе и развитии. Также Ульянова людит устраивать марафоны по развитию гибкости, а ранее даже собрала средства на помощь ВСУ вместе с украинцами.

В этот раз девушка сделала акцент на довольно элегантном и интересном образе. Черный плащ, черные ботфорты, черный наряд и красная сумочка идеально сочетались друг с другом:

«Шпионфильм; Стиль😍🔥; Очень хорошая!!!♠; Даша круто; Не надоело еще на камеру кривляньем заниматься? Сейчас именно то время чтобы этим заниматься; Это вау; Ноги от ушей; Хорошая Даша ✌️; Да уж замуж иди. Такая красавица а не берут; Роскошная❤️; Просто красавица🔥; Пантера🔥» - пишут в сети.

Ранее девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила посреди города.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена во время прогулки в Киеве.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Тебе совсем не обязательно идти по тому же пути, по которому идут другие".

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