Знаменита співачка та актриса Дженніфер Лопес вирушила на показ разом із чоловіком у досить інтригуючому образі.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес зацікавила зухвалим чином на світському заході. Разом із чоловіком Беном Аффлеком Лопес вперше з'явилася на публіці після весілля на показі Ralph Lauren весна 2023 року.

Артистка з'явилася у довгій чорній сукні у тонку смужку з глибоким v-подібним вирізом із колекції Ralph Lauren Pre-Fall цього року. Саме вбрання обійшлося артистці за 3290 доларів. Образ вона доповнила дизайнерськими туфлями від Christian Louboutin, також вона обрала клатч Terry Ellis, кольє Jacquie Aiche та оригінальний капелюх.

«Капелюх. Підходить. Кохання ❤️; дуже правда красива 😍; Ви двоє виглядаєте дуже ідеально, дуже круто ❤; Ууууу, ідеально ❤; Гарна пара; несподівано та приємно; знатно помолодшала звичайно, добре постаралася; Бен поряд завжди буде у тему» ​​- пишуть у мережі.

Раніше Лопес постала перед шанувальниками у класичному брючному костюмі сірого кольору та білій блузі без зайвих пікантних деталей та прикрас, щоб максимально звернути увагу на зовнішній вигляд та стан її шкіри.

Також Лопес висловилася про новинку: «Цей секрет вже доступний у моїй лінійці косметики, отримайте у свої руки те, що зміцнює та зволожує шкіру, підвищує еластичність шкіри та усуває розтяжки.

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