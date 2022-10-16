Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на показ вместе с мужем в довольно интригующем образе.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес заинтересовала дерзким образом на светском мероприятии. Вместе с мужем Беном Аффлеком Лопес впервые появилась на публике после свадьбы на показе Ralph Lauren весна 2023.

Артистка появилась в длинном черном платье в тонкую полоску с глубоким v-образным вырезом из коллекции Ralph Lauren Pre-Fall этого года. Сам наряд обошелся артистке за 3290 долларов. Образ она дополнила дизайнерскими туфлями от Christian Louboutin, также она выбрала клатч Terry Ellis, колье Jacquie Aiche и оригинальную шляпу.

«Шляпа. Подходит. Любовь ❤️; очень правда красивая😍; Вы двое выглядите оооочень идеально, очень круто ❤; Ууууу, идеально ❤; Красивая пара; неожиданно и приятно; знатно помолодела конечно, хорошо постаралась; Бен рядом всегда будет в тему» - пишут в сети.

Ранее Лопес предстала перед поклонниками в классическом брючном костюме серого цвета и белой блузе без лишних пикантных деталей и украшений, чтобы максимально обратить внимание на внешний вид и состояние ее кожи.

Также Лопес высказалась о новинке: «Этот секрет уже доступен в моей линейке косметики, получите в свои руки то, что укрепляет и увлажняет кожу, повышает эластичность кожи и устраняет растяжки.

Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.

Как сообщала Politeka, "Не позволяют отчаяться": Ребрик растрогала кадром с дочкой и поделилась секретом.

Также Politeka писала, что "Утро невесты": Тринчер показала, как на самом деле выглядела перед свадьбой, фото без прикрас.