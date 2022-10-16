Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес заинтересовала дерзким образом на светском мероприятии. Вместе с мужем Беном Аффлеком Лопес впервые появилась на публике после свадьбы на показе Ralph Lauren весна 2023.
Артистка появилась в длинном черном платье в тонкую полоску с глубоким v-образным вырезом из коллекции Ralph Lauren Pre-Fall этого года. Сам наряд обошелся артистке за 3290 долларов. Образ она дополнила дизайнерскими туфлями от Christian Louboutin, также она выбрала клатч Terry Ellis, колье Jacquie Aiche и оригинальную шляпу.
«Шляпа. Подходит. Любовь ❤️; очень правда красивая😍; Вы двое выглядите оооочень идеально, очень круто ❤; Ууууу, идеально ❤; Красивая пара; неожиданно и приятно; знатно помолодела конечно, хорошо постаралась; Бен рядом всегда будет в тему» - пишут в сети.
Ранее Лопес предстала перед поклонниками в классическом брючном костюме серого цвета и белой блузе без лишних пикантных деталей и украшений, чтобы максимально обратить внимание на внешний вид и состояние ее кожи.
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Также Лопес высказалась о новинке: «Этот секрет уже доступен в моей линейке косметики, получите в свои руки то, что укрепляет и увлажняет кожу, повышает эластичность кожи и устраняет растяжки.
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