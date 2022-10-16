На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила двогий пост, у якому поділилася міркуваннями про те, що важко бути свідомим.

"Це значить мати життєві принципи дорожчі за гроші, спокуси та власний комфорт. Це значить не боятися. Це значить вірити в те, що робиш і що йдеш правильним шляхом. Це значить бути чесним із собою і не думати що про тебе подумають інші. І це не тільки про національну свідомість. Це про справжню любов до себе (не про егоїзм та самолюбство), це відповідальне відношення до всього, що тебе оточує", — пише Ганна Кошмал.

Зірка "Сватів" додала, що потрібно щодня фізично та ментально працювати над собою, засвоювати уроки, мужньо приймати нові виклики без позиції жертви, вміти відпускати, брати себе в руки та йти в невідоме. Тому бути свідомим і брати на себе відповідальність за все, що відбувається в твоєму житті, дуже важко.

За словами Кошмал, свідомість - це про те що і кого ти їси, що п‘єш, яку інформацію споживаєш, як контролювати емоції, щоб не нашкодити собі та іншим.

"Але що важливо… коли ти відчуваєш в собі прояви справжньої свідомості, щасливим бути легко, бо для цього виявляється так мало треба, а всі перешкоди здаються пригодами з випробуваннями та викликами. Бути свідомим це бути вільним! Вільним від власних спокус та бажань. Бути свідомим це давати свободу іншим бути собою! Бути свідомим важко, адже це ж стільки зусиль!))) і завжди знаходяться виправдання…", — наголосила Ганна.

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