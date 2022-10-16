На своей странице в Instagram звезда разместила двойной пост, в котором поделилась соображениями о том, что трудно бы сознательным.

"Это значит иметь жизненные принципы дороже денег, соблазнов и собственного комфорта. Это значит не бояться. Это значит верить в то, что делаешь и что идешь правильным путем. Это значит быть честным с собой и не думать что о тебе подумают другие. И это не только о национальном сознании. Это о настоящей любви к себе (не об эгоизме и самолюбии), это ответственное отношение ко всему, что тебя окружает", — пишет Анна Кошмал.

Звезда "Сватов" добавила, что нужно каждый день физически и ментально работать над собой, усваивать уроки, мужественно принимать новые вызовы без позиции жертвы, уметь отпускать, брать себя в руки и идти в неизвестное. Поэтому быть сознательным и брать на себя ответственность за происходящее в твоей жизни очень трудно.

По словам Кошмал, сознание – это о том, что и кого ты ешь, что пьешь, какую информацию потребляешь, как контролировать эмоции, чтобы не навредить себе и другим.

"Но что важно… когда ты чувствуешь в себе проявления подлинного сознания, счастливым быть легко, потому что для этого оказывается так мало нужно, а все препятствия кажутся приключениями с испытаниями и вызовами. Быть сознательным это быть свободным! Свободным от соблазнов и желаний. Быть сознательным это давать свободу другим быть собой! Быть сознательным трудно, ведь это столько усилий!))) и всегда находятся оправдания…", — подчеркнула Анна.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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