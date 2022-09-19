З початку повномасштабної війни багато українців відмовляються спілкуватися російською, адже цією мовою говорить ворог. Українська актриса Анна Кошмал , яка зіграла роль Жені Ковальової у серіалі "Свати", висловила свою позицію щодо мовного питання в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Анна Кошмал переконана, що в Україні мають розмовляти лише українською мовою. Сама вона довгий час розмовляла російською мовою, але все змінило вторгнення росії. Тепер актриса закликає українців переходити говорити рідною мовою, адже зараз це як ніколи важливо. Це вона назвала рецептом щастя для українців.

"Вся ця машина величезна, система, я вважаю, стільки років нас цькувала, що я абсолютно не підтримую те, щоб російська мова стала другою державною. Зараз така важлива наша ідентичність, і зараз саме час все це усвідомити. Тому я вважаю, що чим менше російської мови буде в Україні, тим щасливішими ми будемо", - поділилася актриса.

Зважаючи на свою професію, українську мову Анна Кошмал знала добре, але найскладнішим етапом був початок - важко було повністю переключитися в побуті. Однак зараз вона володіє українською вільно, і вчить свого чотирирічного сина Михайла говорити державною.

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