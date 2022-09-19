Після 24 лютого Ганна Кошмал розірвала стосунки з усіма путіністами зі "Сватів" і зазначила, що не несе відповідальності за їхні вчинки зараз.

Українська актриса Ганна Кошмал, яка зіграла роль Жені Ковальової у серіалі "Свати", розповіла чому зважилася знятися в останньому сезоні серіалу. Більше того, вона продовжила зніматися з актором-путінстом Федором Добронравовим, який підтримав анексію Криму. Деталями вона поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами зірки, для неї серіал "Свати" - це не Федір Добронравов або Людмила Артем'єва, які підтримали анексію Криму та напад росії на Україну, для неї - це режиссер серіалу Андрій Яковлєв.

"Для мене "Свати" – це Андрій Яковлєв – його я безмежно поважаю і працювати з ним – величезне задоволення. Всі знають, що це чи не єдиний майданчик якісного крутого кіно, про яке мріє кожен актор, саме під його керівництвом. Він для мене як батько. Це людина, до якої я прислухаюся насамперед. Я йому дуже довіряю, я йшла за ним", - пояснила свою позицію Ганна Кошмал.

Після 24 лютого Ганна Кошмал розірвала стосунки з усіма путіністами зі "Сватів", але доповнила, що не несе відповідальності за їхні вчинки зараз.

"Я не можу бути відповідальною за їхні вчинки... Кожен чинить по совісті. Їм з цим жити, а не мені. Мені з ними говорити більше нема про що", - сказала вона.

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