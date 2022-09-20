Знаменитість Анна Кошмал поділилася інформацією з колегами-акторками, які тоді їздили з нею з гастролями.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало багатьох зненацька. Але були й ті, хто знав про те, що має статися. Зокрема, українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла роль Жені Ковальової у серіалі "Свати", розповіла, що її заздалегідь попередили про повномасштабний наступ росіян. У цьому вона зізналася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами актриси, незадовго до вторгнення росії в Україну, їй порадили виїхати на захід України з 19 по 25 лютого, проте вона не послухалася. Анна Кошмал вирішила залишитись, бо мала багато робочих справ і не хотіла підводити людей.

"Нам говорили: "З 19 ​​по 25 буде наступ, їдьте хоч на цей тиждень на захід України". Ми не розуміли всю серйозність, це було наскільки фантастично і страшно. Ми відмовлялися в це вірити... Як же я поїду? гастролі, репетиції, зобов'язання. Я не могла людей підвести. 19 числа після вистави мені зателефонували і сказали, що треба збиратися та їхати, бо ось-ось", – згадала Анна Кошмал.

Знаменитість поділилася інформацією із колегами-актрисами, які тоді їздили з нею з гастролями. Анна Кошмал розповіла, що після цієї розмови усі присутні мовчали. Дехто дійсно повірив у попередження.

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