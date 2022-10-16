Поки артист із родиною відсиджується в США, російські окупанти щодня обстрілюють його рідне Запоріжжя. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Влад Яма розмістив короткий пост, у якому вирішив привернути увагу публіки до трагедії міста.
"Коли російська «армія» намагається знищити рідне місто, і всю країну. ракетами, вночі, по мирному населенню. героїчно, бл…", — написав танцюрист.
Українці в коментарях також хвилюються за долю Запоріжжя. Також Ямі, як завжди, дісталася порція критики за "втечу" та небажання повертатися в Україну.
"Влад як завжди половину комментiв видалив тут 👆😂 Не сподобалося правда";
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"Добре та спокійно переживати за Україну з Америки";
"У США напевно тобі важко чекати";
"З Америки воно ж краще видно";
"Запоріжжя тримається!!! Щодня прильоти, місто спорожніло, у дворі немає дітей ... Але ми тримаємося і віримо в наших хлопців!";
"Моє рідне місто !!!Дай Бог це все закінчиться!!!я вірю ,що все буде Україна!";
"Дуже болить!";
"І тому сиджу закордоном...😂";
"А якби Влад був в Україні? Вам би від того стало легше? Чи може Запоріжжю стало легше?";
"Господи бережи нашу країну й усіх нас🙏".
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