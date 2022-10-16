Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав простий рецепт із сезонних продуктів.
"Їсти вирощене в українській землі, їсти сезонне (зібране у найкращий період свого смаку), їсти більше овочів і фруктів. Це три правила, що роблять вам десь 80% здоров’я, і всі вони реальні навіть коли вже холодно. Бо що у нас тоді є такого, що круто зберігається свіжим? Буряк є, морква, гарбуз, солодка цибуля. Тож це все треба нарізати крупно, полити олією і запекти", — пише Клопотенко.
Готуємо при температурі 180 градусів 25 хвилин. Потім дістаємо, посипаємо гарбузовим і соняшниковим насінням, поливаємо лимонним соком і додаємо розмарин.
"Все. Рецепт краси, молодості і здоров‘я готовий. Бо у вас там і овочі наші, і жири добрі та потрібні, і спосіб приготування кайф. Я завжди кажу, що коли ви звертаєте увагу на рідне українське, то це плюс мільйон до привабливості. До того ж, якщо ви до своєї звичайної їжі додаєте овочі, то це вам і профілактика ожиріння, і травлення нормально працює. Знаєте, коли поїли і не хочеться померти від важкості", — додав зірка "Мастер Шеф".
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Євген наголосив, що варто просто додати 100-150г овочів до кожного прийому їжі: "Це начебто і трошки, і нескладно, а життя стане кращим".
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.