Солістка "KAZKA" Олександра Зарицька стала частіше та активніше вести Інстаграм, ділиться цікавими кадрами, зробленими поза сценою та дедалі частіше інтригує моментами з особистого життя. Цього разу дівчина розповіла, як добре відпочивати в обіймах коханого у мирному місці та без тривог.
Так, нещодавно солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька влаштувала коротку відпустку. Разом із коханим – музикантом Павлом Тараненком співачка вирушила до Карпат. На представлених кадрах Олександра показала, як відпочиває у ліжку з коханим, продемонструвала мальовничі краєвиди Карпат.
«Фото, що гріють душу. Залишу їх тут. Карпати – це кохання», – написала Зарицька.
«Боже як мило ❤️; як мило); Так, гори це казка, як казала моя бабуся поганих людей блуд ловить, а добрим гріє душу і лікує; Це Павло? 😍; Справді краса ❤️. Люблю Карпати, але ще ніколи не була там, на жаль 😢; Люблю тебе сильно ❤; Щастя вам, кохання!» - пишуть у відповідь у мережі.
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Раніше Олександра Зарицька вітала захисників та захисниць зі святом та наголосила, що українці продовжать боротися за свою свободу та захищати власну країну.
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