Пока артист с семьей отсиживается в США, российские оккупанты ежедневно обстреливают его родное Запорожье. В этот раз на своей странице в Instagram Влад Яма разместил краткий пост, в котором решил привлечь внимание публики к трагедии города.
"Когда российская «армия» пытается уничтожить родной город и всю страну. ракетами, ночью, по мирному населению. героически, бл…", — написал танцор.
Украинцы в комментариях также переживают за судьбу Запорожья. Также Яме, как всегда, досталась порция критики за "бегство" и нежелание возвращаться в Украину.
"Влад как всегда половину комментов удалил здесь 👆😂 Не понравилась правда";
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Тяжелые разрушения: раскрыты последствия нового удара по Киевщине, срочное предупреждение "Укрэнерго"
София Ротару прервала молчание, обратившись к украинцам: неожиданные кадры
Самая богатая певица Украины неожиданно вернулась на родину без мужа и детей: "Моя любовь..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"Хорошо и спокойно переживать за Украину из Америки";
"В США наверняка тебе тяжело ждать";
"Из Америки оно же лучше видно";
"Запорожье держится!!! Ежедневно прилеты, город опустел, во дворе нет детей... Но мы держимся и верим в наших ребят!";
"Мой родной город !!!Дай Бог это все закончится!!! я верю, что все будет Украина!";
"Очень болит!";
"И потому сижу за границей...😂";
"А если бы Влад был в Украине? Вам бы от этого стало легче? Или может Запорожью стало легче?";
"Господи храни нашу страну и всех нас 🙏".
Напомним, внучка Софии Ротару похвасталась, как ей живется в Нью-Йорке: жених-миллионер оценил.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в постели похвасталась развлечениями с любимым на отдыхе.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт для стройности и красоты.