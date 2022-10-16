Украинский танцор, участник многих сезонов шоу "Танці з зірками" Влад Яма еще до полномасштабного вторжения рф выехал за границу и пока не собирается возвращаться.

Пока артист с семьей отсиживается в США, российские оккупанты ежедневно обстреливают его родное Запорожье. В этот раз на своей странице в Instagram Влад Яма разместил краткий пост, в котором решил привлечь внимание публики к трагедии города.

"Когда российская «армия» пытается уничтожить родной город и всю страну. ракетами, ночью, по мирному населению. героически, бл…", — написал танцор.

Украинцы в комментариях также переживают за судьбу Запорожья. Также Яме, как всегда, досталась порция критики за "бегство" и нежелание возвращаться в Украину.

"Влад как всегда половину комментов удалил здесь 👆😂 Не понравилась правда";

"Хорошо и спокойно переживать за Украину из Америки";

"В США наверняка тебе тяжело ждать";

"Из Америки оно же лучше видно";

"Запорожье держится!!! Ежедневно прилеты, город опустел, во дворе нет детей... Но мы держимся и верим в наших ребят!";

"Мой родной город !!!Дай Бог это все закончится!!! я верю, что все будет Украина!";

"Очень болит!";

"И потому сижу за границей...😂";

"А если бы Влад был в Украине? Вам бы от этого стало легче? Или может Запорожью стало легче?";

"Господи храни нашу страну и всех нас 🙏".

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