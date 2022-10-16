21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).
Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз Євдокименко показала ефектне відео з прогулянки по місту. У кадрі модель покрасувалася в модному бежевому тренчі, яскраво-синіх штанах та з невеликою блакитною сумочкою.
"4 роки потому, в Нью-Йорку все ще є моє ❤️", — написала Соня.
Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами: "Яка ж ти гарна... 😍", "Блакитний твій колір". На публікацію одразу ж відреагував і коханий онучки Ротару. Денис залишив під відео "❤️🙌🔥".
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Оцінило лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство: і її бабуся Софія Ротару, і батько, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.