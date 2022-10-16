Популярна співачка та зірка шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде поїхала в Іспанію та заінтригувала новим проектом.

Українська артистка з болівійським корінням після повномасштабного вторгнення рф більшість часу проводить в Іспанії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Мішель Андраде поділилася кадрами з ефектної фотосесії, яку влаштувала в останні дні літа та яка повністю передає іспанську атмосферу. Крім того, вона анонсувала свій новий проект, але поки не стала розкривати деталі.

"Люблю ці фото та цю країну! Ми з Сашею зробили їх в останні літні дні і, як мені здається, вони повністю передають іспанську атмосферу, в якій я жила 4 місяці. Нещодавно я знову повернулась в Іспанію на надзвичайно важливий для мене проект світового рівня. Дуже хочеться поділитися, але поки залишу це в таємниці і з радістю вислухаю ваші припущення)", — заинтригувала співачка.

Шанувальники Андраде в каментарях захоплюються її вродою та з неперпінням чекають на новий проект: "Ух Мишелька, ти всіх орків попалила 🔥", "Ааай яка! А який проект 🔥🔥🔥", "Красу не сховаєш!", "Дуже файно виглядаєш. Нехай здійсняться усі твої задуми.❤️😍🔥", "Круто. Фото дуже емоційне", "Вааааау🔥", "Чому педикюр на одній ніжці тільки?))цікаво шо за проект".

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