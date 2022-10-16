Украинская артистка с боливийскими корнями после полномасштабного вторжения рф большинство времени проводит в Испании.

В этот раз на своей странице в Instagram Мишель Андраде поделилась кадрами из эффектной фотосессии, которую устроила в последние дни лета и которая полностью передает испанскую атмосферу. Кроме того, она анонсировала свой новый проект, но пока не стала раскрывать детали.

"Люблю эти фото и эту страну! Мы с Сашей сделали их в последние летние дни и, как мне кажется, они полностью передают испанскую атмосферу, в которой я жила 4 месяца. Недавно я снова вернулась в Испанию на очень важный для меня проект мирового уровня. Очень хочется поделиться, но пока оставлю это в тайне и с радостью выслушаю ваши предположения)", — заинтриговала певица.

Поклонники Андраде в комментариях восхищаются ее красотой и с нетерпением ждут нового проекта: "Ух Мышелька, ты всех орков пожгла 🔥", "Ааай какая! А какой проект 🔥🔥🔥", "Красоту не скроешь!", "Очень хорошо выглядишь. Пусть исполнятся все твои замыслы.❤️😍🔥", "Круто. Фото очень эмоциональное", "Вааааау🔥", "Почему педикюр на одной ножке только?))интересно что за проект".

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