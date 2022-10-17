Як повідомляє Politeka.net, відома модель Белла Хадід показує в Інстаграм досить багато яскравих та стильних образів. Різні стилі модель приміряє для рекламних зйомок і звикла не приховувати фігуру.
У чорному костюмі брюки дівчина показала фігуру з різних боків, а також розкрила піджак, щоб похвалитися формами в чорних мереживах. Ледве приховуючи форми, Белла також привернула увагу до оновленої зачіски з нарощеними пасмами:
«Ідеальний смугастий костюм. Підходить ідеально» – написала Белла.
У мережі відповіли: «Мммм 👌🏾 це вдала розкіш; прокляття..; вам йде і не йде довге волосся одночасно 💔; Кохання ❤️ дитинко, це ніколи не зупиняється; так що мене звуть ... мене звуть белла Хадід; Так красиво ❤️; 😍Нам подобається, що ви підтримуєте іранських жінок».
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Раніше Емілі Ратаковські та Белла Хадід викликали бурхливу реакцію в мережі на тижні моди в Парижі. Дівчат вирішили порівняти у мережі.
Белла Хадід пройшлася в простому образі в чорних тонах і досить маленьким топіком привернула увагу до фігури.
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