Как сообщает Politeka.net, известная модель Белла Хадид показывает в Инстаграм довольно много ярких и стильных образов. Самые разные стили модель примеряет для рекламных съемок и привыкла не скрывать фигуру.
В черном брючном костюме девушка показала фигуру с разных сторон, а также распахнула пиджак, чтобы похвастаться формами в черных кружевах. Едва скрывая формы, Белла также привлекла внимание к обновленной прическе с наращенными прядями:
«Идеальный полосатый костюм. Подходит идеально» - написала Белла.
В сети ответили: «Мммм 👌🏾 это удачная роскошь; проклятие..; вам идут и не идут длинные волосы одновременно💔; Любовь ❤️ детка, это никогда не останавливается; так что меня зовут… меня зовут белла хадид; Так красиво ❤️; 😍Нам нравится, что вы поддерживаете иранских женщин».
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Ранее Эмили Ратаковски и Белла Хадид вызвали бурную реакцию в сети на неделе моды в Париже. Девушек решили сравнить в сети.
Белла Хадид прошлась в простом образе в черных тонах и довольно маленьком топиком привлекла внимание к фигуре.
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