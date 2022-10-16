Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка повідомила, що 16 жовтня в Києві відбудеться прем'єра їхньої вистави "Дорослі забави". Також вона поділилася цікавими кадрами з репетиції.

"Друзі, не дивлячись на буремні часи, ми все ж ризикнем!🙏🏻 Вистава «Дорослі забави» в жанрі комічної театральної фантазії від драматургів Семена та Анни Ханіних в постановці Іллі Ноябрьова ‼️ В ролях: Віталій Борисюк, Дар'я Легейда, Інна Приходько, Антон Вахліовський, Володимир Ямненко і щиро ваша Ольга Сумська", — пише актриса.

На публікацію відреагував зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, залишивши у коментарях " 🔥".

Шанувальники в коментарях також підтримали Сумську та Борисюка: "Дуже гарна вистава🔥🔥🔥 ще й у такий час🙏", "Велику справу робите. Дякую. Чекаємо з виставами в Дніпрі🥰", "З прем'єрою, друзі 🙌🔥".

Напередодні Ольга Сумська розмістила емоційний пост, присвячений своїй покійній мамі, яка 14 жовтня мала б святкувати свій 89 день народження. Про смерть заслуженої артистки України Ганни Іванівни Сумської, зірка повідомила 27 лютого, через кілька днів після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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