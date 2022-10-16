В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда сообщила, что 16 октября в Киеве состоится премьера их спектакля "Взрослые забавы". Также она поделилась интересными кадрами с репетиции.

"Друзья, не смотря на бурные времена, мы все же рискнем!🙏🏻 Спектакль «Взрослые забавы» в жанре комической театральной фантазии от драматургов Семена и Анны Ханиных в постановке Ильи Ноябрева ‼️ В ролях: Виталий Борисюк, Дарья Легейда, Инна Приходько, Антон Вахлиовский, Владимир Ямненко и искренне ваша Ольга Сумская", - пишет актриса.

На публикацию отреагировал звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, оставив в комментариях "🔥".

Поклонники в комментариях также поддержали Сумскую и Борисюка: "Очень хорошее представление 🔥🔥🔥 еще и в такое время🙏", " Большое дело делаете. Спасибо. Ждем с спектаклями в Днепре🥰", " С премьерой, друзья 🙌🔥".

Накануне Ольга Сумская разместила эмоциональный пост, посвященный своей покойной маме, которая 14 октября должна была праздновать свой 89 день рождения. О смерти заслуженной артистки Украины Анны Ивановны Сумской, звезда сообщила 27 февраля, через несколько дней после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.