За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Монатик показав несподіване відео зі свого виступу в столиці Чехії.

"До нас на «ART Оборону» в Празі завітав Максим. Він вже був у нас на концерті в Кривому Розі, а зараз вже вийшов з нами, заспівав, а ще й дуже галантно всіх привітав. Його дідусь зараз на передовій захищає нашу країну. Слава нашим героям! P.S. Стиль Максима — ТОПчик 😉!", — написав Дмитро.

На публікацію в коментарях та просто лайками відреагувало багато знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Євген Кошовий та Олена Кравець із "Квартал 95", Євген Сморигін із "Дизель шоу", Дмитро Каднай та інші.

"Із таким загальним настроєм Україну ніколи нікому не перемогти! Це неможливо фізично та духовно! Немає у ворога жодного шансу!😍";

"Прекрасне майбутнє нашої країни. Хлопчик з великим серцем, точно як і його дідусь, ну і стиль теж топчик 🥰";

"дуже класно зарядили нас у Празі!!! Дякую за море емоцій!", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.