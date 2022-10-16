За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Монатик показав несподіване відео зі свого виступу в столиці Чехії.
"До нас на «ART Оборону» в Празі завітав Максим. Він вже був у нас на концерті в Кривому Розі, а зараз вже вийшов з нами, заспівав, а ще й дуже галантно всіх привітав. Його дідусь зараз на передовій захищає нашу країну. Слава нашим героям! P.S. Стиль Максима — ТОПчик 😉!", — написав Дмитро.
На публікацію в коментарях та просто лайками відреагувало багато знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Євген Кошовий та Олена Кравець із "Квартал 95", Євген Сморигін із "Дизель шоу", Дмитро Каднай та інші.
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"Із таким загальним настроєм Україну ніколи нікому не перемогти! Це неможливо фізично та духовно! Немає у ворога жодного шансу!😍";
"Прекрасне майбутнє нашої країни. Хлопчик з великим серцем, точно як і його дідусь, ну і стиль теж топчик 🥰";
"дуже класно зарядили нас у Празі!!! Дякую за море емоцій!", — пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.
Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.
Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.