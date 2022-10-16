За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Монатик показал неожиданное видео со своего выступления в столице Чехии.

"К нам на «ART Оборону» в Праге пришел Максим. Он уже был у нас на концерте в Кривом Роге, а сейчас уже вышел с нами, спел, а еще и очень галантно всех поздравил. Его дедушка сейчас на передовой защищает нашу страну. Слава нашим героям! PS Стиль Максима - ТОПчик 😉!", - написал Дмитрий.

На публикацию в комментариях и просто лайками отреагировали многие знаменитости, среди которых Даша Астафьева, Евгений Кошевой и Елена Кравец из "Квартал 95", Евгений Сморыгин из "Дизель шоу", Дмитрий Каднай и другие.

"С таким общим настроением Украину никогда никому не победить! Это невозможно физически и духовно! Нет у врага никакого шанса! 😍";

"Прекрасное будущее нашей страны. Мальчик с большим сердцем, точно как и его дедушка, ну и стиль тоже топчик 🥰";

"очень классно зарядили нас в Праге!!! Спасибо за море эмоций!", - пишут в комментариях.

Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.