Популярна американська співачка Брітні Спірс після того, як звільнилася від деспотичного управління своїм життям від батька і матері, почала показувати в Інстаграм досить скандальні кадри. Причому реакція на "роздягнені" фото Спірс була досить бурхлива, а її висловлювання дивували.

Нещодавно стало відомо, що артистка раптово вилучила Інстаграм після низки злісних постів на адресу своїх батьків.

Спірс не вперше видаляє свій обліковий запис у соцмережі. Зазвичай цьому передують гучні та громадські розбірки з родичами.

Цього разу до видалення вона написала скаргу на свою матір Лін, яка дала їй ляпас після того, як вона повернулася додому о четвертій годині ранку після вечірки. Тоді її синам було два місяці та рік.

«Я тусувалася до 4 ранку, а моя мати була в люті! Я увійшла, вона подивилася на мене і вдарила мене так сильно, що ніколи цього не забуду! Клянуся, я ніколи нікого не била за все своє життя!

Протягом 13 років мені доводилося щотижня зустрічатися з лікарями, щоби згадати своє минуле, яке посилювало ситуацію! Що стосується всієї моєї сім'ї, включаючи мого брата, сестру, двоюрідних братів, тітоньок, дядьків і, чорт забирай, всю аудиторію… вони були або накурені, або п'яні!.. Горите ви всі в пеклі!» - Поділилася Спірс і також різко порадила матері вирушити туди ж.

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