Популярна американская певица Бритни Спирс после того, как наконец-то освободилась от деспотичного управления своей жизнью от отца и матери, начала показывать в Инстаграм довольно скандальные кадры. Причем реакция на "раздетые" фото Спирс была довольно бурная, а ее высказывания - удивляли.

Недавно стало известно, что артистка внезапно удалила Инстаграм после ряда злостных постов в адрес своих родителей.

Спирс не впервые удаляет свой аккаунт в соцсети. Обычно этому предшествуют громкие и публичные разборки с родственниками.

В этот раз до удаления она написала жалобу на свою мать Линн, которая дала ей пощечину после того, как она вернулась домой в четыре часа утра после вечеринки. Тогда ее сыновьям было два месяца и год.

«Я тусовалась до 4 утра, а моя мать была в ярости! Я вошла, она посмотрела на меня и ударила меня так сильно, что я никогда этого не забуду! Клянусь, я никогда никого не била за всю свою жизнь!

В течение 13 лет мне приходилось еженедельно встречаться с врачами, чтобы вспомнить свое прошлое, которое усугубляло ситуацию! Что касается всей моей семьи, включая моего брата, сестру, двоюродных братьев, тетушек, дядей и, черт возьми, всю аудиторию… они были либо накурены, либо пьяны!.. Горите вы все в аду!» - поделилась Спирс и также резко посоветовала матери отправиться туда же.

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