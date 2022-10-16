Відомий хореограф і зірка шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, терміново звернувся по допомогу.

Танцюрист, який після початку повномасштабного вторгнення сміливо став на захист батьківщини, поділився на своїй сторінці в Instagram важливим постом.

"Все, що лежить перед тобою на долонях життя, опинилось там не випадково. Не сумнівайся в цьому. Якщо перед тобою «страва життя», що тобі не смакує, з‘їж її, аби з‘ясувати, що це таке і чому воно тут з‘явилось. Потім рухайся далі… Я знаю, як втомились українці і розумію, яку переоцінку цінностей пройшов кожен з нас. Але, саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу «страву життя» і звільнити місце для чогось нового", — пише Дмитро Дікусар.

Зірковий боєць попросив про інформаційну та фінансову допомогу для нього самого та його побратимів.



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"Наразі, нам з побратимами терміново і вкрай необхідно більше рацій. Від якості зв‘язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це надважливо для успішності виконання бойового завдання і запобіганню додаткових втрат. Якщо в когось є можливість допомогти з пошуком рацій DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 грн. і репост. Хай вас Бог береже, але і ви себе бережіть! Обійняв! 🤗 Все буде Україна ❤️", — наголосив Дікусар.

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