Танцор, который после начала полномасштабного вторжения смело встал на защиту родины, поделился на своей странице в Instagram важным постом.

«Все, что лежит перед тобой на ладонях жизни, оказалось там не случайно. Не сомневайся в этом. Если перед тобой «блюдо жизни», которое тебе не нравится, съешь его, чтобы выяснить, что это такое и почему оно здесь появилось. Потом двигайся дальше… Я знаю, как устали украинцы и понимаю, какую переоценку ценностей прошел каждый из нас. Но именно вместе мы сможем переварить это ужасное «блюдо жизни» и освободить место для чего-то нового", — пишет Дмитрий Дикусар.

Звездный боец ​​попросил об информационной и финансовой помощи для него самого и его собратьев.



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"Сейчас нам с собратьями срочно и крайне необходимо больше раций. От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Если у кого-то есть возможность помочь с поиском раций DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них средства, я буду благодарен за 10 грн и репост. Пусть вас Бог хранит, но и вы храните себя! Обнял! 🤗 Все будет Украина ❤️", — подчеркнул Дикусар.

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