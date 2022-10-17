Як передає Politeka.net, в Інстаграм Наомі Кемпбел нерідко ділиться пам'ятними фото з минулих показів, вітає близьких та публікує фото із популярних заходів. При цьому модель не забуває сяяти сама і нагадувати, чому їй часто заздрили.

«Я вперше відкрив магазин на Оксфорд-стріт у моєму рідному місті Лондоні 🇷🇺. ДЯКУЮ Денієлу та Ентоні за такий веселий вечір із родиною та друзями. І Дейв із мого району за ваш виступ!! Куди б я не подивилася, було так багато босів!! Мій костюм зроблено з паперу» - зізналася Наомі.

У чорному костюмі модель показала форми без збентеження і виблискувала в перуці досить впевнено поруч із колегами:

«Привітання нової леді; я захоплена цією мамою❤️‍🔥; 💚паперовий костюм 🙌дуже подобається! Поздоровлення; Дякую, що приєднався до нас! ❤️; Дві легенди ❤️; 👏🏽 вітаємо команду Близнюки; ви паперова леді; а чим ви займаєтеся ще; чогось не вистачає".

Раніше модель Наомі Кемпбелл відвідала модний показ бренду Balenciaga, вона з'явилася в образі total black. На ній була прозора сукня з рюшами та шпильками, яка більше була схожа на недороблений виріб.

Подерта і неохайна тканина здивувала фанатів.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбел у ефектній сукні зачарувала виглядом поруч із подругою: "Так ще вміти треба".

Як повідомляла Politeka, Наомі Кемпбелл в ефектному вбранні задала новий тон у моді: "Будьте обережні...".

Також Politeka писала, що Наомі Кемпбел у білому костюмі зачарувала образом: "Прямо небесна діва".