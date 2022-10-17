Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наоми Кэмпбел нередко делится памятными фото из прошлых показов, поздравляет близких и публикует фото из популярных мероприятий. При этом модель не забывает блистать сама и напоминать, почему ей часто завидовали.

«Я впервые открыл магазин на Оксфорд-стрит в моем родном городе Лондоне 🇷🇺. СПАСИБО Дэниелу и Энтони за такой веселый вечер с семьей и друзьями. И Дэйв из моего района за ваше выступление!! Куда бы я ни посмотрела, было так много Боссов !! Мой костюм сделан из бумаги» - призналась Наоми.

В черном костюме модель показала формы без смущения и блистала в парике довольно уверенно рядом с коллегами:

«Поздравления новой леди; я восхищена этой мамой❤️‍🔥; 💚бумажный костюм 🙌очень нравится! Поздравления; Спасибо, что присоединился к нам! ❤️; Две легенды ❤️; 👏🏽 поздравляем команду Близнецы; вы бумажная леди; а чем вы занимаетесь еще; чего-то не хватает».

Ранее модель Наоми Кэмпбелл побывала на модном показе бренда Balenciaga, она появилась в образе total black. На ней было прозрачное платье с рюшами и булавками, которое больше было похоже на недоделанное изделие.

Порванная и неряшливая ткань удивила фанатов.

Напомним, что Наоми Кэмпбел в эффектном платье очаровала видом рядом с подругой: "Так еще уметь надо".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в эффектном наряде задала новый тон в моде: "Будьте осторожны...".

Также Politeka писала, что Наоми Кэмпбел в белоснежном костюме очаровала образом: "Прямо небесная дева".