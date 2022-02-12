Так, 51-летняя Кэмпбелл опубликовала у себя в Инстаграм результаты новой фотосессии, передает Politeka.net.
На черно-белых снимках модель предстала в самых невообразимых нарядах. Чего только стоит прозрачное платье на заглавном фото. Наоми слегка наклонилась, придерживая воздушный корсет. Кроме того, сквозь тонкую ткань можно было разглядеть ее белье.
Много эмоций вызвал у фанатов и следующий образ. Кэмпбелл примерила необычное платье-шар, которое, скорее, похоже на предмет искусства, чем одежду.
Также Наоми показала образ, состоящий из ультракороткого топа и трусиков, накинув сверху стильный плащ. На другом фото модель позировала без штанов, но в меховой жилетке, и на еще одном - примерила необычное платье - будто сошла со страниц книги по истории Средневековья.
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Прически Кэмпбелл тоже выглядели весьма необычно.
Пользователи пришли в восторг от увиденного:
"Потрясающая 🤍"
"Ох, я люблю это ❤️"
"Я буквально подумал, что это кадр из 90-х — ты нестареющая, детка 😍"
"уже более 30 лет и по-прежнему устанавливает стандарты"
"В следующем году «украсит» обложку Vogue именно в таком образе, лол"
"Подлинность 🔥 Будьте осторожны, не то стервятники украдут эти образы в следующий раз ❤️"
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