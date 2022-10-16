Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив важливий пост.

"Влада та військові віддають всі сили на фронт. А нам, громадським та культурним діячам, треба подбати зараз про дві речі: вшанування пам'яті своїм героям та очищення українського культурного простору від російських наративів. У рамках свого міста або сфери впливу. Наприклад. Я - киянин. І хочу наразі зробити так, щоб у моєму місті не було символів руского міра. Нехай вони будуть сховані у музеях або інших місцях, щоб нагадувати, як не треба робити", — пише Євген Клопотенко.

По-перше, зірка "Мастер Шеф" закликав владу прибрати памёятник Пушкіну в Києві, а звільнені місця віддати під створення пам'яток української культури та тих героїв, завдяки яким стоїть Київ та Україна.

"Я не хочу толерувати такі речі, як символи світу агресора на вулицях українських міст. Бо пам'ятаєте, як Шифутинський мав виступати 8го березня 2022 року у Палаці Спорту? І це б сталося. Просто путін виступив раніше", — наголосив він.

Євген також додав, що залишити всі ті символи означає залишити шанс на повторення жахливої історії.

"Велике горе починається з малих бід, почитайте про теорію розбитих зеркал. Знаю, що комісія почала роботу, але знаю, що з допомогою суспільства це може бути швидше. Тим паче, що нам потрібні місця, де ми поставимо наші нові символи. Але для того треба звільніти те, що зайняли пам'ятники, які не несуть жодної цінності для українського суспільства", — переконаний Клопотенко.

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