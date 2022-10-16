В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар разместил важный пост.

"Власть и военные отдают все силы на фронт. А нам, общественным и культурным деятелям, нужно позаботиться сейчас о двух вещах: чествовании памяти своим героям и очищении украинского культурного пространства от российских нарративов. В рамках своего города или сферы влияния. Например. Я - киевлянин. И хочу сделать так, чтобы в моем городе не было символов русского мира. Пусть они будут спрятаны в музеях или других местах, чтобы напоминать, как не надо делать", — пишет Евгений Клопотенко.

Во-первых, звезда "Мастер Шеф" призвал власть убрать памятник Пушкину в Киеве, а освободившиеся места отдать под создание памятников украинской культуры и героев, благодаря которым стоит Киев и Украина.

"Я не хочу толеровать такие вещи, как символы мира агрессора на улицах украинских городов. Потому что помните, как Шифутинский должен был выступать 8 марта 2022 года во Дворце Спорта? И это бы произошло. Просто путин выступил раньше", — подчеркнул он.

Евгений также добавил, что оставить все эти символы означает оставить шанс на повторение ужасающей истории.

"Большое горе начинается с малых бед, почитайте о теории разбитых зеркал. Знаю, что комиссия начала работу, но знаю, что с помощью общества это может быть быстрее. Тем более что нам нужны места, где мы поставим наши новые символы. Но для того нужно освободить то, что заняли памятники, которые не несут никакой ценности для украинского общества", - убежден Клопотенко.

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