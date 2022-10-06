Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів про унікальну українську спецію — багно.

"Я постійно подорожую Україною і полюю на наші самобутні продукти. Якось мене занесло у Рівне і я одразу пішов на базар. Там продавалися різні трави й серед них була одна, яка за запахом мені здалася схожою на суміш дикого розмарину з лавандою. Щось тендітне, але стійке", — пише Клопотенко.

Євген запитав у місцевих, що воно таке, і виявилося, що це багно (або богульник/багон).

"Росте у болотяних місцевостях на Рівненщині. А по факту, це локальна спеція, про яку мало хто знає. Тому я привіз це багно до Києва... Додав до десертів та м’яса і це зробило смак страв більш автентичним. Продукт отримав нове життя, щоб посилити українське через їжу", — наголосив "Мастер Шеф".

Українці в коментарях діляться, чи пробували колись та чи знали про рослину багно:

"Супер! Колись багно клали в скрині з одягом, яке і міль відганяло і одяг приємно пахнув від нього";

"Дивлячись відео, прям через екран відчуваю його запах 😀 ще з дитинства пам’ятаю";

"Так це унікальна рослина, на Поліссі вважають що зловживання цею рослиною призводить до отруєння, особливо коли цвіт".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

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