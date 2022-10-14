Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив потужний пост на честь Дня захисників та захисниць України, який відзначають 14 жовтня.

"Я, Євген Клопотенко, обіцяю зберегти те, що своїми життями виборюють наші захисники і захисниці. Я обіцяю бути свідомим громадянином своєї держави та тримати її культурну незалежність. Я обіцяю вивчати, створювати та поширювати українське. Я обіцяю бути людиною, гідною хоча б на 1% тих героїв, що наразі на фронті", — пише Клопотенко.

Також Євген пообіцяв зробити все, щоб ми жили в Україні, про яку мріємо.

"Я буду завжди пам‘ятати революцію 2014, щоб не втрачати фокус. Я обіцяю добре запам’ятовувати, що було і що відбувається зараз. Бо коли ми будемо виховувати своїх дітей, то у нас навіть не мають виникати питання, якою мовою ставити їм мультики і чи давати окрошку. І тримаємо у голові: сила - це коли разом. Слава Україні. Героям Слава", — наголосив "Мастер Шеф".

Шанувальники в коментарях підтрималали Клопотенка: "Аж мурашки і гордість від ваших слів! Мене надихнули і я задумалася, що я можливо роблю недостатньо", "Дуже зворушливо!", "Дякую за ваші слова і підтримку, доєднуюсь до них❤️".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

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