Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко, яка під час війни залишилася в Україні, часто ділиться з шанувальниками новин про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка та багатодітна мама виклала теплі фото зі своєю донькою Машею та привітала її з днем ​​народження.

Як виявилося, юна Марія відзначає своє 14-річчя, але, за словами зіркової мами, вона помітно подорослішала за цей рік з огляду на події у країні. На нових фотографіях Марічка з донькою знято в цікавій локації, вони притискаються один до одного і мило посміхаються до камери. Можна помітити, що дочка вже на зріст наздогнала маму.

У підписі до публікації Падалко розповіла про свою Машу і привітала її з днем ​​народження: "Моїй дівчинці сьогодні 14! Моя підтримка і опора цей складний рік. Марі теж мені постійно каже «заспокойся», як малюк з вірусного відео, тільки впевнено і по-дорослому. За цей рік вона, напевно, виросла найбільше, а найкращою подією стало долучення до «Пласту». А вчора мені вдалося занурити її в мою юність - разом подивитися фільм «Бум». Кажу, там, мовляв, головній героїні, яку грає Софі Марсо, 13 років. В тебе останній вечір, щоб встигнути. Встигли...".

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