Популярна співачка Злата Огневич показала, як проходять її будні без концертів та яскравих виступів.

Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Злата Огневич показує в Інстаграм щодня, як вона живе, як проходять її будні та чим вона займається. Цього разу Огневич показала, як виглядають і її вихідні без жодних концертів та трендового вбрання.

«Разом із незмінними помічниками та Златою Огневич висадили саджанці дубів у Бобрівській громаді. Пане Мирославе! Дякуємо ЗСУ за можливість творити спільне майбутнє!» - сказано у підписі під кадрами.

Злата також показала кадри, як допомагала громаді та займалася корисною справою у вихідні: «Посадила сьогодні дуб. І не один, а чотири! А загалом громада висадила понад 3500 дерев! І це круто. Реакція дітей – безцінна» - каже Злата.

Також Злата вперше за довгий час показала, як проводить час удома з батьками та насолоджується увечері у колі найдорожчих. На цей раз артистка також порадувала кадрами з мамою на кухні.

Нагадаємо, батько Злати є військовим медиком і минулого хірургом ВМС України, на початку квітня вирушив з Києва допомагати пораненим бійцям.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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