Популярная певица Злата Огневич показала, как проходят ее будни без концертов и ярких выступлений.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич показывает в Инстаграм каждый день, как она живет, как проходят ее будни и чем она занимается. В этот раз Огневич показала, как выглядят и ее выходные без всяких концертов и трендовых нарядов.

«Вместе с неизменными помощниками и Златой Огневич высадили саженцы дубов в Бобровской громаде. Пан Мирослав! Спасибо ВСУ за возможность творить общее будущее!» - сказано в подписи под кадрами.

Злата также показала кадры, как помогала общине и занималась полезным делом на выходных: «Посадила сегодня дуб. И не один, а четыре! А вообще громада высадила более 3500 деревьев! И это круто. Реакция детей – бесценна» - говорит Злата.

Также Злата впервые за долгое время показала, как проводит время дома с родителями и наслаждается вечером в кругу самых дорогих. В этот раз артистка также порадовала кадрами с мамой на кухне.

Напомним, отец Златы является военным медиком и в прошлом хирургом ВМС Украины, в начале апреля отправился из Киева помогать раненым бойцам.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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