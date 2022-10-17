Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кумедними кадрами із племінниками.

Як виявилося, Іванна вирішила повернутися до тренувань і зайнятися своєю розтяжкою, і в цьому їй допомагають маленькі племінники. На відео можна побачити, як телезірка робить різні вправи, стоячи на килимку біля вікна. У цей час діти крутяться біля неї, намагаючись повторити рухи тітки.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Коли кілька місяців не розтягувалась і тут племінники вирішили допомогти. Намагаюся повернути себе в активний фізичний режим… Ох, як це не просто".

Шанувальники відразу почали коментувати кумедне відео Іванки: "Відео просто вогонь", "Відео супер", "Які ви молодці, як приємно дивитися на вас. Так кумедно займаєтеся спортом. Здоров'я вам усім, світу, божої благодаті", "Відео просто вогонь", "Найяскравіша остання поза. Як називається? Роби більше таких видосів", "Клас, позитивне відео", "Помічниця допоможе розтягнутися", "Супер", "Ох і насміялася. Супер".

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