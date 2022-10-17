Співачка Оля Цибульська розповіла, що коли сваритися із сином намагається на нього не кричати – вона обирає іншу тактику.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм передплатникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. Запитань у користувачів мережі накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін її життя. Найцікавіше зізнання співачка зробила про стосунки із сином.

Зокрема, співачка розповіла, що коли сваритися із сином намагається на нього не кричати. Адже крики і агресія ніякої проблеми не вирішать, а зроблять тільки гірше.

"Не кричу. Можу емоційно щось пояснювати, але не кричу, не дозволяю собі агресію. Поява Нестора була моїм свідомим рішенням. Дитина це чисте кохання. Спробуй черпати її з малюком, коли тобі складно. Адже злив негативу на малюка проблем не вирішить. Дитина тебе любить безмежно. Ні за щось, а тому, що ти існуєш", - стверджує Оля Цибульська.

Варто зазначити, що співачка Ольга Цибульська живе у щасливому шлюбі із колишнім депутатом Радивилівської міської ради Сергієм Грисюком. 2015 року співачка стала мамою. Вона народила довгоочікуваного сина, якого пара назвала Нестора.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

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