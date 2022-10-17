Певица Оля Цибульская рассказала, что когда ссориться с сыном старается на него не кричать - она выбирает другую тактику.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Вопросов у пользователей сети накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. Самое интересное признание певица сделала об отношениях с сыном.

В частности, певица рассказала, что когда ссориться с сыном старается на него не кричать. Ведь крики и агрессия никакой проблемы не решат, а сделают только лишь хуже.

"Не кричу. Могу эмоционально что-то объяснять, но не кричу, не позволяю себе агрессию. Появление Нестора было моим сознательным решением. Ребенок это чистая любовь. Попробуй черпать ее с малышом, когда тебе сложно. Ведь слив негатива на малыша проблем не решит. Ребенок тебя любит безгранично. Не за что-то, а потому что ты существуешь", - утверждает Оля Цибульская.

Стоит отметить, что певица Ольга Цибульская живет в счастливом браке с бывшим депутатом Радивиловской городского совета Сергеем Грысюком. В 2015 году певица стала мамой. Она родила долгожданного сына, которого пара назвала Нестора.

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

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