Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костянтин Бочаров) висловився з приводу мовного питання в Україні.

Артист із початку повномасштабного вторгнення активно гастролює з благодійними концертами на підтримку українських захисників та постраждалих від війни. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Melovin опублікував потужний пост, у якому показав список спроб знищення української мови, починаючи з 17 століття.

"Спроби знищити українську мову з 17 століття. «Какая разніца» Чи як Христина ставала Крістіной, а Микита - Нікітай", — пише Костя Бочаров.

Українці в коментарях повністю підтримали артиста:

"Мурахи йдуть від розуміння, як довго ми боремося за своє майбутнє і свободу";

"Їм це не вдалося і, якщо українці масово не страждатимуть хворобою "какаяразніца", то ніколи не вдасться";

"Це треба показувати тим, для кого "какая разніца". Бо блін дістали. Вже тільки через те, що вбивці спілкуються ка*апською, можна перестати нею говорити. Коли народ розумним стане";

"Так, Данило став Даніїл, Ганна - Анна, Пилип - Філіп. Прикладів безліч. То і не дивно, що зросійщення міцно засіло в голові частини українців, які, замість того, щоб якнайшвидше скинути це нав'язане ганебне ярмо чужої мови, продовжують співати Какая разніца. Мали би хоч крапельку почуття власної гідності".

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